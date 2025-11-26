И зпълнителката на култовия хит „Сине, сине“ Севдалина Спасова се е натровила с пържена цаца, ожали се пред „Телеграф“ самата тя. Заради това тя е настанена в пловдивската болница, където установили, че е отключила и алергична реакция към млечни продукти.

Сагата започва в столичен магазин от голяма търговска верига. Оттам звездата си купува порция пържена цаца за из път. Преди това пита дали рибата е прясна, но продавачката й отвръща, че не знае, тъй като не я приготвят на място, а им я доставя кетъринг фирма. Севда взима пликчето и се отправя към автогарата, където хваща автобуса за Пловдив да отиде на гости при сестра си. „Обожавам риба и нямах търпение да си я хапна. Изядох три рибки и стюардесата дойде да ми направи забележка. Добре, че спрях, защото след броени минути цялата станах на пъпки. На слизане в Пловдив й благодарих, че ми е спасила живота, защото ако я бях изяла цялата, можех да умра в автобуса по време на пътуването“, разказва пред „Телеграф“ Спасова.

От пловдивската автогара тя директно отишла в местната болница, тъй като пъпките й ставали все по-големи и сърбящи. Масло в огъня наляло парче сирене, което тя хапнала малко по-късно, от което проблемът й се изострил още повече. Изследванията й показали, че е получила алергия към мляко и производните му. От болничното легло Севдалина се опитала да се свърже с магазина, за да предупреди за отровната риба и ако може да спаси друг клиент да не пострада. „И по институции звънях, но три дни ме прехвърляха от телефон на телефон - приеха ми сигнала и ми затвориха“, оплака се още една от основателките на фестивала „Пирин фолк“. Тя потърси за съдействие „Телеграф“ за частна лаборатория, в която да направят изследвания на злополучната цаца, и днес трябва да предаде замразения остатък от нея, а ние с интерес очакваме да научим резултатите.

