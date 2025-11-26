В енецуелският президент Николас Мадуро излезе на сцената в президентския дворец Мирафлорес по време на марш за Деня на студентите и започна да танцува на ремикс с собствените си думи за мир. Обграден от ликуващи студенти, той демонстрира твърдост срещу нарастващите американски военни действия в Карибско море, повтаряйки известна си сцена от миналото.

„Днес е Денят на студентите и сме тук, за да стоим непоколебими“, заяви Мадуро, движейки се в ритъма на електронна песен с повторения на английски: „No war, no crazy war, no, no, no. Peace, peace, yes peace.“ Той скача и се люлее, приканвайки тълпата да се включи. „Никой не може да ме спре“, добави той, превръщайки момента в рали срещу, както той го нарече, „агресията на САЩ“.

Събитието идва в момент, когато САЩ засилват присъствието си в региона. От края на август 2025 г. Вашингтон е разположил флот, включително най-големия самолетоносач в света – USS Gerald R. Ford, както и изтребители и хиляди войници. Американските сили са извършили около 20 удара по предполагаеми наркосъдове, довели до най-малко 83 смъртни случая. Венецуела нарича тези действия „извънсъдебни убийства“ и твърди, че няма доказателства за връзка на тези лодки с наркотрафик.

Мадуро призова студентите да се свържат с американските си колеги. „Обединете се със студентското движение там и им кажете: Спри войната, не на войната. Венецуела иска мир“, каза той. По време на музиката една млада жена извика: „Мадуро, обичам те!“ – на което той отвърна: „И аз те обичам“ и добави, че тази подкрепа му дава сила да се изправи срещу „всички заплахи и опасности“.

Студенти на митинга изразиха твърдата си позиция срещу САЩ. „Те просто искат извинение да нахлуят“, каза Исабел Купаре, първокурсничка по право. Юдорангел Таюпе, 19-годишен студент по бизнес, добави: „Младите венецуелци не искат война. Отхвърляме заплахите на САЩ.“

САЩ засилиха позицията си. Вашингтон планира да обяви „Картел де лос Солес“ – предполагаемо ръководен от Мадуро и висши военни – за чуждестранна терористична организация. Наградата за информация, водеща до ареста на Мадуро, бе повишена на 50 милиона долара, с мотив „нарко-тероризъм“.

В отговор Мадуро мобилизира венецуелските въоръжени сили за учения с 200 000 военнослужещи и разположи руски ракети „Игла“ в страната. Той предупреди, че всяка американска намеса може да доведе до продължителен конфликт, попитайки дали американците искат „още един Афганистан или Либия в Южна Америка“.

Ситуацията привлича реакции в Латинска Америка. В Коста Рика президентът Родриго Чавес подкрепя мерки срещу наркотрафика и осъжда режима на Мадуро като „нелегитимен“. Колумбийският президент Густаво Петров спря споделянето на разузнавателна информация с САЩ, наричайки ударите по лодките „извънсъдебни убийства“.

Мадуро продължава да използва публични изяви като този танц, за да покаже твърдост и да мобилизира подкрепа. „Мир, мир, мир!“, провъзгласи той на последно рали, люлеейки се на „Imagine“ на Джон Ленън, докато официални лица вдигаха знаци за мир.

САЩ патрулират Карибско море с най-голямата си военна групировка от инвазията в Панама през 1989 г., докато Мадуро продължава да настоява: Венецуела стои непоколебимо.