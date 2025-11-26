К оледните добавки за пенсионерите ще се обсъждат на заседанието на кабинета днес.

За целта правителството се очаква да насочи 64 милиона лева към бюджета на Националния осигурителен институт.

На 20 ноември управляващите одобриха изплащането им след заседание на Съвета за съвместно управление.

Бонусът от 120 лева няма да е за всички, а само за тези с доходи под линията на бедност. Тази госина тя е 638 лв.

Предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС Ново начало".

А Деница Сачева обяви, че управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. По думите ѝ от ГЕРБ са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение. Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.

В дневния ред на правителственото заседание е заложено и освобождаване на председателя на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и определяне на временно изпълняващ длъжността.

