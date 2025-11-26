Н а днешното си заседание кабинетът одобри коледни добавки по 120 лева за възрастните хора с доходи под линията на бедност. За целта от бюджета на Националния осигурителен институт ще бъдат насочени 64 милиона лева.

Бонусът ще стигне до около 536 хиляди пенсионери, като добавката се начислява към декемврийските пенсии. Линията на бедност тази година е 638 лева, затова помощта ще е насочена само към най-нуждаещите се.

Предложението идва от ГЕРБ-СДС и е подкрепено от „ДПС Ново начало“. Социалният министър Деница Сачева обяви, че се подготвя законодателен механизъм, който да превърне коледните добавки в нов вид социално подпомагане, за да достигат до най-бедните и в следващата година.

В дневния ред на заседанието е включено и освобождаване на шефа на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и назначаване на временно изпълняващ длъжността.