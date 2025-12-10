Б ългария оглавява мрачна европейска класация: най-много пушещи деца в целия ЕС. Данните са стряскащи — 27% от учениците у нас вече употребяват тютюневи изделия, показва проучване от 2023 г.

Най-големият шок: електронните цигари са новата „мода“ в класните стаи, а момичетата пушат повече от момчетата. Много от децата признават, че се превръщат и в постоянни пасивни пушачи у дома и дори на закрити обществени места, където забраните съществуват само на хартия.

Още по-тревожно е, че значителна част от непълнолетните свободно купуват цигари от магазини и заведения, въпреки изричната забрана. Контролът явно липсва.

Ситуацията е толкова тежка, че Коалицията за живот без тютюн и никотин и Световната здравна организация настояват държавата да вземе спешни мерки, за да спре растящата зависимост сред най-младите.

В мащаба на домакинствата картината също е мрачна: повече от половината български семейства харчат между 7 и 8% от бюджета си за цигари, като в по-бедните домакинства този процент е още по-висок. Зависимостта буквално изяжда семейните средства.