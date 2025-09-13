Д ъжд ще се лее на първия учебен ден. На много места има вероятност да паднат повече от 10 литра на квадратен метър. Носете чадъри, като децата трябва да бъдат с по-затворени обувки и връхни дрехи, съветва климатологът проф. Георги Рачев.

В западната половина на България ще вали. Още в неделя следобед и привечер ще нахлуе по-хладен въздух, който ще обхване западната половина на България. През нощта и сутринта на 15-и ще си вали. Ще бъде и хладно.

Вятър

„Прогнозата за първия учебен ден се обърна на 180 градуса. Първоначално прогнозата беше, че ще бъде слънчево и топло, а сега тя показва, че ще бъде дъждовно, хладно, та дори и ветровито“, обясни още той. В градовете няма да е толкова силен вятърът, но ще го има. За съжаление в половин България ще вали и в този важен час между 9 и 12 часа. След това дъждът ще се пренесе в източна посока и на запад ще се установи слънчево време.

Температурите няма да са високи. За София те ще бъдат между 18-20 градуса към 10 часа сутринта. В Пловдив ще бъде по-топло - между 20 и 23 градуса. Същото ще бъде в Стара Загора, Варна и Бургас. По-хладничко ще бъде в района на Плевен и Велико Търново, където температурите ще бъдат около 20 градуса между 10 часа сутринта.

Милена Димитрова