В четвъртък сутрин в низините и по поречията е възможно образуването на мъгли. Времето ще бъде предимно облачно, със слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат в интервала от 3 до 8 градуса, а максималните – между 13 и 18 градуса. В София максималната очаквана температура е около 16 градуса.

Над Черноморието ще преобладава облачно време, с умерен източен вятър. Максималните температури ще са около 17 градуса – колкото е и на морската вода, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

Над планините ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд, които на височина над 2000 метра ще се обръщат в сняг. Вятърът ще е слаб от изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра – около 0, предаде БГНЕС.