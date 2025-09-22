И зтребител МиГ-21, с който е летял първият български космонавт Георги Иванов преди да покори космоса през 1979 г., се намира в двора на бившата казарма в центъра на Ловеч.

Инициативен комитет, който е осигурил самолета, настоява той да бъде поставен на Алеята на космонавтите в града. Идеята е самолетът да напомня за делото на първия български космонавт.

От общинската администрация обаче все още не са дали положително становище за това.

"След продължителни усилия успяхме да попаднем на него и ни беше предоставен като музеен експонат от командващия на Военновъздушните сили", уточнява Петър Матеев, председател на инициативния комитет.

Имало е обаче риск самолетът да напусне България.

"Предоставен на фирма, която трябваше да му направи основен ремонт и да замине за една балканска държава. Влязох във връзка със собственика на тази фирма и като му казах за какво е, го предостави – да издигнем мемориал на Георги Иванов. Самолетът беше транспортиран от Пловдив с дарения на трима ловчанлии", разказва Матеев.

"Продължава да е в казармата, изложен на неблагоприятни метеорологични условия. Трета година, ще захване четвърта, което е недопустимо за летателен апарат, свръхзвуков самолет МиГ–21."

От Общината тупат топката със заучени движения, отчита председателят на инициативния комитет.

Този самолет и Алеята на космонавтите взаимно ще се допълват, вярва Петър Матеев. По думите му, "те носят вибрации от друго време".

Матеев упреква главния архитект на общината Ралица Маринова като основен противник на идеята самолетът да се разположи на това място. Мотивите на Маринова били свързани с опасения за присъствието на майки с колички в района, които кърмят бебетата си. "Точно под самолета ли трябва да кърмят", пита той и отсича: "доводите са за детската градина".

Техническата документация на самолета в 4 папки е осигурена, уверява Петър Матеев.

"Ловеч няма да има повече първи космонавт. Трябва да направим реверанс към неговото дело, да съхраним самолета."

Арх. Маринова подготвя становище до Общинския съвет, предаде БНР.

За да се постави такова нещо на урбанизирана територия, си има правила, ще се прецени кое е най-безопасното място, изтъкват от общинската администрация.