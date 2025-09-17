К метът на гърменското село Огняново се оплака, че е бил нападнат и бит от местен бизнесмен. Иван Ижбехов съобщи за инцидента във вторник вечерта в профила си във фейсбук. В публикацията той обяснява, че нападателят е хотелиерът Валентин Четрафилов, а повод за това е сигнал от страна на кмета за незаконни сондажи за минерална вода.

Случаят се проверява от полицията, макар че официална жалба в РУ - Гоце Делчев не е подадена към този момент. Такава няма и в прокуратурата.

Иван Ижбехов

В социалната мрежа управникът пише, че по негов сигнал служители на Басейнова дирекция са извършили проверка за наличие на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района, включително и в комплекс "Валентина Касъл" и "Роял Валентина Касъл". След края на проверката при него дошъл собственикът на комплекса Валентин Четрафилов, за да поговорят. Разговорът започнал в спокоен тон. Обсъждали желанието на кмета да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби в ущърб на местното население.

„В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака. Преди да си тръгне, оставяйки ме с окървавено лице, нападателят ме заплаши и заяви, че ако съобщя на някого за случилото се или ако продължа да търся за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу мен. Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство“, описа случката Ижбехов.

Днес кметът потвърди, че си е извадил медицинско свидетелство за получените травми, в документа лекарят е описал, че нараняванията му са причинени следствие от "удари с твърд предмет". "Ударите бяха с юмруци и крака. Устната ми е подута, трудно говоря, имам отоци по тялото, както и главоболие. Разговарях с кварталния полицай, днес следобед ще внеса жалби н полицията и прокуратурата в град Гоце Делчев. Тази агресия от хотелиера по никакъв начин не съм я предизвикал. Подобни действия са недопустими", сподели за „Телеграф“ кметът на Огняново.

Хотелиерът Валентин Четрафилов пък отрече да е бил кмета. Той заяви, че не е проявил никаква агресия към Ижбехов - нито вербална, нито физическа. Бизнесменът сподели, че някъде след 15:00 часа вчера в двора на хотела му "Валентина Касъл" дошъл Иван Ижбехов. Преди това служители на Басейнова дирекция проверили дали има незаконно ползване на минерална вода в хотелите му, но не открили нарушения, имало и служители на РЗИ, те пък проверили хигиената в хотелските комплекси.

„Чета какво е написал кметът и не вярвам на очите си. Аз съм мъж на 60 години, как ще тръгна да бия кмет?! С пръст не съм го докоснал. Говорихме общи неща, казах му, че като бизнесмен съм проверяван от какви ли не институции и съм свикнал с тези проверки. Това момче не го разбирам", заяви Валентин Четрафилов. Той бе категоричен, че днес ще внесе жалба в прокуратурата за набедяване и клевета срещу кмета на село Огняново.

Владимир Симеонов