К ъща за гости в свиленградското село Мезек е обявена за продан на втори търг с тайно наддаване при първоначална цена от 795 000 лева, съобщават от Националната агенция за приходите. Първоначалната цена е с 25 на сто по-ниска спрямо посочената през месец юли тази година, когато къщата бе обявена за продан.

През юли къщата за гости бе обявена за продажба при първоначална цена от 1,06 млн. лева, предаде БТА. Имотът се състои от две отделни сгради и се предлага за продан заедно с басейн, гараж, собствен кладенец и обзавеждане.

Имотът може да бъде огледан от кандидат-купувачите до 29 август, включително, след предварителна уговорка с публичния изпълнител, който отговаря за търга, а до 1 септември се приемат ценови предложения и депозит за участие, който е в размер на 20 на сто от стартовата цена. Подробности и снимки относно имота са публикувани в Портала за продажби на НАП.

От приходната агенция препоръчват, за да не се стига до продажба на активи или други способи за принудително изпълнение, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с публичните изпълнители от дирекция "Събиране“.