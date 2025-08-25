К ъща за гости в свиленградското село Мезек е обявена за продан на втори търг с тайно наддаване при първоначална цена от 795 000 лева, съобщават от Националната агенция за приходите. Първоначалната цена е с 25 на сто по-ниска спрямо посочената през месец юли тази година, когато къщата бе обявена за продан.

д
НАП

През юли къщата за гости бе обявена за продажба при първоначална цена от 1,06 млн. лева, предаде БТА. Имотът се състои от две отделни сгради и се предлага за продан заедно с басейн, гараж, собствен кладенец и обзавеждане.

д
НАП

Имотът може да бъде огледан от кандидат-купувачите до 29 август, включително, след предварителна уговорка с публичния изпълнител, който отговаря за търга, а до 1 септември се приемат ценови предложения и депозит за участие, който е в размер на 20 на сто от стартовата цена. Подробности и снимки относно имота са публикувани в Портала за продажби на НАП.

д
НАП

От приходната агенция препоръчват, за да не се стига до продажба на активи или други способи за принудително изпълнение, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с публичните изпълнители от дирекция "Събиране“.

д
НАП

НАП продажба къща за гости село Мезек цена търг басейн гараж кладенец