Н АП, Агенцията за качеството на социалните услуги и Икономическа полиция проверяват дейността и условията в дома във Варна, в който снощи двама души пострдаха тежко при пожар. Той се стопанисва от 46-годишна варненка в качеството ѝ на юридическо лице.

Двамата мъже са с тежки изгаряния и опасност за живота след инцидентът. Пожарът избухна малко след полунощ ма 13 октомври във вила тип „бунгало“ в местността „Св. Никола“ край Варна, където се помещава дом за лица в нетрудоспособна възраст.

Инцидентът е станал около 00:40 ч., когато 28-годишен варненец подал сигнал за пламъците, съобщиха от полицията.. На място незабавно пристигнал полицейски екип от Пето районно управление, който успял да изведе двамата настанени мъже – 66-годишен от Пазарджик и 65-годишен от село Гецово.

Въпреки бързата реакция на служителите, пострадалите са с около 35% изгаряния и са настанени в отделението по реанимация в болница във Варна, в критично състояние и с опасност за живота.

В резултат на пожара е изгоряла напълно вътрешността на вилата, както и част от покрива. На място е извършен оглед с участието на пожарен експерт. Улики за умишлен палеж не са открити, а причините за инцидента се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.

Любомир Славов