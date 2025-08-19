В ъзстановено е движението на влаковете в участъка Любеново – Симеоновград след инцидента на 15 август в района на с. Пясъчево, при който се обърнаха и горяха цистерни с гориво от товарна композиция, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

НКЖИ възстанови железния път и контактната мрежа в междугарието Любеново – Симеоновград и от 16:20 ч. днес движението на влаковете в участъка е пуснато.

В рамките на ремонтните дейности бяха подменени 100 м железен път, 200 стоманобетонни траверси, положени 140 куб. м баласт и напълно възстановена контактната мрежа.

В следващите дни скоростта ще е ограничена и участъкът ще се наблюдава от служители по безопасността.

В петък товарна влакова композиция с повече от 30 вагона се е преобърна край симеоновградското село Пясъчево, припомня БТА.