Н ов капан залагат търговци на потребителите, като предлагат договор за покупка за улеснение в дома им. Това се е превърнало в масова практика, която нарушава закона, предупреди основателката на организацията „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, която описва новата манипулативна схема във видеа в социалните мрежи. В случая фирмите подвеждат купувачите, като на място за подпис изпращат „представител“, а не куриер, за да се подпише договорът.

Отказ

Ако потребителят обаче е недоволен и поиска да се откаже в 14-дневния срок, му казват, че няма право, защото подписът е положен „извън търговски обект“, а не дистанционно. Целта е да ви отрежат от правото на отказ. Според „Ние, потребителите“ обаче договор, подписан у дома с представител, пак е договор извън търговски обект и имате право да се откажете от него до 14 дни, без обяснения и без неустойка. „Подписът извън офиса е като обещание, а не брак“, образно обяснява ситуацията Габриела Руменова. А ако търговецът не е уведомил клиента за това им право, срокът става 1 година и 14 дни.

Писмено

Тя уточнява, че отказът се прави писмено – имейл, препоръчано писмо или друг траен носител. Търговецът е длъжен да върне всички пари до 14 дни. Ако сте ползвали услуга в периода, може да удържи само пропорционална част. Изключение правят само индивидуално изработени продукти, ако производството им вече е започнало. При откази, заплахи и спиране на процедурата това се таксува като нелоялна практика, подлежаща на санкции от хиляди левове. „Пазете документи, водете кореспонденция и при нужда търсете правна помощ“, настоява Габриела Руменова.

