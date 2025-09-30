Д ете падна от 7-метрова стена за катерене, която според родителите му е била необезопасена. И по-точно - не е сработила защитата, която задържа катерачите във въздуха и ги спуска бавно на земята.

След този полет от 5 метра 8-годишното дете е с порезни рани и охлузвания от въжето, на което се опитало да се задържи, твърди баща му.

„След като дойдохме в залата, децата ми около 30-40 минути се катереха по всички стени. В момента, в който синът ми решава да се покатери на високата стена, той се обезопасява. След това се качва на най-високата точка и в момента, в който решава да се спусне, разчитайки, че е обезопасен, започва да пада свободно. Това, което го спасява е факта, че е успял да се хване за обезопасителното въже. В резултат има дълбоки прорезни рани по дланта и изгаряния по ръката”, разказа в „Здравей, България” бащата на пострадалото дете Петър Пекалиев.

По думите му механизмът, който е за обезопасяване, не е сработил и въжето е продължило да виси надолу.

Бащата е категоричен, че синът му не се катери за първи път и е обучен да вземе всички обезопасителни мерки.

Един от собствениците на залата за катерене Ивайло Радков обясни, че е изгледал записите от камерите.

„На самото видео видях, че бащата на момчето, в момента, в който детето се закача на устройството - е с гръб към стената. И не вижда, че детето се катери и самото устройство не обира обезопасителната лента”, сподели той.

Мъжът обясни, че въпросната обезопасителна лента, когато се осуче – действа на принципа на колана на колата.

„Когато един колан в осукан – той или ще блокира, или ще намали скоростта, с която обира въжето. Според мен това е причината за инцидента. Подали сме жалба до фирмата производител, която е американска. Тя всяка година изпраща експерти, които проверяват всичко по залата”, подчерта Радков.

Бащата на пострадалото дете подчерта, че никой в залата не е провел инструктаж за ползване на съоръжението.

