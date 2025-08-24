П ламна квартал на столицата. Информацията е потвърдена за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарът е избухнал в квартал "Кръстова вада".

Сигналът е подаден в 15:06 часа. Изпратени са шест екипа от Столичната пожарна.

Горят сухи треви и храсти.

Все още не е установена площта и причината за пожара, допълниха от пожарната.

Пожарът се видя от цяла София и има множество сигнали. Жители твърдят, че мястото на което е избухнал пожарът се използва като незаконно сметище, предаде NOVA.