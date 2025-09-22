В Деня на Независимостта десетки банскалии - деца и възрастни, се поклониха на едно от най-светите места за Банско - на Радоновата пусия в Рила планина. Там 23-ма банскалии, водени от своя войвода и учител Радон Тодев, и четирима четници от разложкото село Годлево, остават завинаги.

През паметната 1903 година, след погрома на Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание, те охраняват пътя на бежанците от опожарените села в Разложко към свободна България.

Пушки

Дни наред отбраняват позиция, изправени пред куршумите на стотици души аскер и башибозук. И остават до последния миг в неравния бой, лице в лице със смъртта. Тодев и хората му водят ръкопашен бой до последния човек, докато загива цялата чета. Затова и толкова много патриоти стигнаха до местността Радонов гроб, където е издигнат голям кръст в памет на героите.

Пушки пукнаха в чест на героите

Така те отбелязаха 122 години от героичната саможертва на четата. В похода се включиха и представители на Национално хайдушко движение и на Сдружение „Бачево“. Екнаха пушки високо в планината, а хората сведоха глави пред саможертвата на войводата и четниците му.

Знамена

"Нека не забравяме този пример и предаваме паметта за него на поколенията, защото народ, който помни своите герои, е народ, който знае посоката си. Вечна слава на войводата Радон Тодев и неговите другари! Вечна памет на всички, дали живота си за свободата на България!", с тези думи се обърна към всички присъстващи кметът на Банско - Стойчо Баненски, който също участва във възпоменателния поход.

Владимир Симеонов