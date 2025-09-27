И два хладна и дъждовна седмица. В сряда, четвъртък и петък ще бъде студено с ниски температури, които ще достигат до 12-13 градуса.

Дъжд

Очертава се влажна седмица. В неделя и понеделник се очакват валежи преди всичко в западната половина на България, след което ще има едно затишие по отношение на валежната обстановка. „Дълбоко се надявам да се осъществи прогнозата за четвъртък и петък за валежна обстановка над цяла България. Надявам се на повечето места у нас следващата седмица да паднат над 10, а на някои места и над 20 литра на квадратен метър“, коментира пред вестник „Телеграф“ климатологът професор Георги Рачев.

Особено хладно се очаква да бъде в четвъртък. Във високите котловинни полета на Югозападна България максималните температури от понеделник до петък включително трудно ще превишават 15 градуса. А в четвъртък има вероятност максималните температури да бъдат 12-13 градуса. Повечето прогнози показват 10-11 минимални температури.

Върхове

Сняг ще падне над 2500 метра, където ще има и снежна покривка по високите върхове, което не е изненада за сезона. От следващата седмица има тенденция към затопляне и максималните температури в равнинната част на България отново може да станат над 20 градуса.

Милена Димитрова