В арна се събуди обгазена след голям пожар край Девня и нерагламентирано сметище в кв. "Владиславово".

Около 15:00 часа в петък, в частен имот в близост до завода на „Каолин“ АД в община Девня, избухна пожар. Силният вятър разнесе огъня от първоначално пламналите сухи треви и храсти в местността "Балтата" към соларния парк в района, а след това огънят достигна и до територията на бившия завод „Полимери“.

Четири пожарни автомобила от Девня, Варна и Провадия, заедно с доброволен екип, работят по локализиране на пожара.

Вчера горя и нерагламентирано сметище в кв. "Владиславово". Огънят е пламнал до блок 32. На място са пристигнали две коли на пожарната. Няма засегнати сгради или пострадали хора.

Любомир Славов