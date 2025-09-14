В ековен наш храм привлича туристи като магнит. Църквата „Свети Николай“ в махала Овнарска на симитлийското село Градево е сред забележителностите на населеното място е сред любимите туристически обекти.

Тук идват все повече хора, които искат да се докоснат до вековния храм в най-дългото българско село, което някои наричат Лондон на България.

На своя храмов празник светата обител едва побира миряните, дошли да запалят свещ за здраве и благоденствие.

Църквата „Св. Николай“ е съградена през 1861 година. Преданията разказват, че храмът е построен от жена от селото, която намерила голямо богатство.

Тя дарила необходимото за изграждане на Божи храм в тогава многолюдната махала на селото. Някога там е имало около 150 къщи и училище.

В последните години беше обновен покривът на храма, сложен бе железен кръст и беше изграден навес. Всичко това бе направено с доброволен труд и дарения и от местни хора, и от дарители от други населени места.

Вархитектурно отношение Божият дом представлява каменна трикорабна псевдобазилика с нартекс и трем от западната и южната страна. В средния кораб на пода има барелефна мраморна плоча с годината на строежа. Иконостасът е рисуван и частично резбован. Иконите в него са дело на майстори от прочутата Банска художествена школа.

Тяхно дело са и изписаните амвон, владишки трон и два малки проскинитария (иконостаси).

Храмът, притегателен център за миряни и туристи

Владимир Симеонов