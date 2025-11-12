Д ве коледни влакчета ще се движат за първи път из София по повод предстоящите празници през декември. Това обявиха за „Телеграф“ от Столичната община. В момента се уточняват маршрутите. С празнична премяна ще бъдат и част от трамваите и тролеите в града, както и туристическият информационен център, който се намира срещу Халите. Нова зимна пързалка при НДК ще радва посетителите, където ще се намира и един от коледните базари. На 14 ноември градската градина ще замирише на греяно вино и вкусотии, а причината ще бъде 15-ото издание на Немския коледен базар. Ще бъдат обособени и зони за снимки на децата при Народния театър, в парка на НДК, градината „Кристал“, градината „Свети Седмочисленици“, както и в градините пред хотел „Рила“, градина „Чайка“ и на много други места в столицата. Базар за вино и шоколад ще има и на площад „Славейков“. Очаква се такива места да отворят и в някои столични райони – например при Плиска, организиран съвместно от районите „Слатина“ и „Изгрев“.

С нова коледна украса ще бъде традиционното коледно дърво на града. Елхата отново ще бъде разположена на площад „Александър Невски“, като светлините й ще бъдат запалени на 1 декември. Местната управа обръща по-специално внимание на празничния дух тази година, като за целта предоставя на всички районни администрации по 31 000 лева с ДДС за украса. На бул. „Витоша“ пак ще се използват частните цветни светлини, играчки и гирлянди, като общината ще окаже логистична подкрепа на фирмите, които имат желание и готовност да поставят коледна украса.

Бизнесът, който осъществява дейност на ул. „Съборна“, ще украси улицата, както и площад „Света Неделя“. С богата украса се очаква да бъдат централни улици и булеварди, сред които: ул. „Георги Сава Раковски“ (в участъка от бул. „Дондуков“ до ул. „Цар Освободител“); бул. „Патриарх Евтимий“; пространството пред Народната библиотека; ул. „Московска“; Ларгото, както и Мостът на влюбените.

