М лад аристократ, заемал военна длъжност в Хераклея Синтика – това според изкуствоведа д-р Арина Корзун, направила стилов анализ, представлява втората мраморна статуя, открита в Големия канал на античен град Хераклея Синтика през 2024 г.

Осем месеца продължи процесът на реставрация и укрепване на скулптурата, тъй като имаше конструктивни проблеми, а главата беше отделена от тялото. Затова скулптурата първо бе транспортирана до НАИМ към БАН за реставрация, а след това обратно към Исторически музей – Петрич, и вече е изправена до другата фигура, открита миналата година в античния град.

Логистика

Реставрацията е струвала над 50 000 лв., каза пред „Телеграф“ директорът на НАИМ към БАН доц. Христо Попов. „Изключително сложна логистика. Взехме я, за да се направи най-доброто за нея - реставрация по адекватен и съвременен начин. Това за нас е научноизследователски и реставраторски проект“, уточни той.

Уникалната находка датира отпреди 1600 години. Археолозите я откриха обърната по корем в пръстта. Статуята е монолитна, издялана от един мраморен блок.

Прорез

Реставраторът Ренета Караманова припомни, че скулптурата е била с дълбок прорез в крака и е имало огромен риск за изправянето ѝ в първите дни. Първо е реставрирана главата. „Искахме да има минимална намеса, за да бъде надеждно укрепено всичко“, обясни Караманова.

„Хераклея Синтика ще продължи да провокира в научен и в туристически аспект. Интересът към обекта и музея в Петрич, който съхранява артефактите, ще остане голям благодарение на всички артефакти, открити в античния град, благодарение на работата на проф. Людмил Вагалински и неговия екип“, посочи кметът Димитър Бръчков.

Колекция

Според Вагалински Петрич разполага с една изключителна колекция на антични статуи, която е без аналог в България. Той подчерта огромното значение за перспективите пред обекта на изпълнявания мащабен проект от община Петрич в Хераклея Синтика, защото малко общини по думите му правят подобни крачки. Вагалински уточни, че и двете статуи, открити в Големия канал на града, са изработени от мрамор, който е доставен от остров Тасос. Това са показали изследванията, направени от проф. Филип Мачев. „Ако продължим да бъдем отбор, успехите ще продължат“, заключи проф. Вагалински и също благодари на своя екип за работата

Владимир Симеонов