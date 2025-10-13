Н еврокопският митрополит Серафим ще води тържествената света литургия на Петковден в църквата „Света Петка“ в благоевградското село Българчево. Местните хора честват 100 години от освещаването на храма, който е изграден година по-рано – през 1924 г. Владиката ще благослови и курбана, който ще се раздаде на миряните за здраве в 12,30 часа в празничния ден. Земята за построяването на божия дом е дарена от Петкана Сотирова - жест, който и днес се помни като символ на отдаденост на вярата и духовна сила.

Юбилейното честване ще бъде белязано и от представянето на книгата „Село Българчево и църквата „Света Параскева“ на писателя Николай Даутов. Тя е издадена с финансовата подкрепа на Неврокопска митрополия. На страниците й са събрани истории за заселването на населеното място, за първите родове по тези места, архивни снимки и интересни факти.

„Готвим се усилено за този празничен за всички нас ден. Защото вярата е тази, която ни съхранява като хора, като българи. Радваме се, че навръх Петковден с нас ще бъде и Неврокопският митрополит Серафим“, сподели пред „Телеграф“ кметът на селото Елена Стойчева.

Вярата е в основата на строежа на нова църква в Българчево, който започна през 2016 година. Храмът „Свети Димитър“ е изграден, но все още има много работа и са необходими доста финансови средства.

Владимир Симеонов