Е динайсет коня, служили вярно на МВР, ще бъдат продадени на търг. Това трябваше да се случи на 24 ноември, но търгът бе пренасрочен за 1 декември. Той ще е с явно наддаване, като закупилите конете ще платят отделно и 20% ДДС.

Продажбата на извадени от употреба служебни коне при отдел „Специализирани полицейски сили“ предизвика буря от реакции в социалните мрежи.

Луканки

Природозащитници подозират, че те ще се превърнат в „милиционерски луканки” или ще им „стопят лагерите” от селскостопанска работа, а зевзеци се майтапят, че първо трябва да се бракуват магаретата на висши ръководни постове в СДВР и чак тогава да дойде редът на конете. Други пък предлагат да си купим по един кон, че да „усвоим” новите зелени зони, които ни гласят. Трети задават въпроса колко струва стикерът за служебен абонамент за синя зона за полицейски кон. Четвърти се интересуват дали и с полицейските кучета се процедира така, когато решат, че вече са негодни.

Морал

„И докато датите се сменят, моралният проблем остава същият. Тези животни не са „имущество“, което да се разпродава на търг. Това са лоялни, работили с години коне, служили рамо до рамо с полицаи, изнасяли протести, обходи, събития и рискови операции. А сега? Просто се „извеждат от употреба“ и се пускат на публична разпродажба, за да попаднат в ръцете на кого - на поредните търговци, изедници или хора, които ще ги изоставят, когато вече не им носят полза? Това е срам и позор за институция, която би трябвало да бъде пример за хуманност и обществена отговорност. Когато държавата третира животните си като вещи – обществото плаща цената. Всяка година дарители и доброволци спасяват именно такива „продадени“ служебни животни, малтретирани или захвърлени. Животните, служили вярно на институцията, заслужават дом, спокойствие и уважение – не публична разпродажба”, коментира във Фейсбук Методи Ангелов. Служители на реда пък обсъждат дали да не се организират да „откупят” заедно някои от конете, които считат за свои колеги, за да им осигурят достойни старини.

Кристи Красимирова