Ш офьор на автобус, който не предостави помощ на хора с увреждания или с намалена подвижност ще се налага глоба в размер от 250 до 500 евро. Това предвижда Проектът на Закон за обществения транспорт, качен за обществено обсъждане.

Ако водачът не издаде документ за платен билет по редовна линия, се наказва с глоба 500 евро. Пътник в автобус, който пътува без превозен документ, се наказва с глоба в размер десет пъти стойността на билета.

Ако шофьорът не спре на спирките по маршрута или спира на места, извън определените, се наказва с глоба 500 евро. За неизплащане на обезщетение за закъснение на влак, за което стойността на билета не е възстановена превозвачът ще дължи глоба от 1400 до 3500 евро, когато извършва вътрешни превози.

Дигитализация

Предвижда се въвеждането на цифров превозен портфейл. Покупката, валидирането и съхранението на електронен единен превозен документ може да се извършва и чрез мобилно приложение тип цифров портфейл. Цифровият портфейл замества хартиения и ще доказва правото на пътуване. Хартиен билет ще се издава само по изрично искане на пътника, без допълнителна такса от съответния превозвач.

Затягане

Затяга се контролът върху жп превозите. При превоз на пътници с железопътен транспорт отвеждащият автомобилен транспорт следва да бъде на интервал не повече от 15-20 минути след пристигане на влака, а довеждащият автобусен транспорт е на интервал не по-малко от 30 минути преди отпътуване на влака.

Координация

Въвежда се Националната транспортна схема, която ще определя транспортната свързаност в страната и координацията между видовете превози в обществения транспорт и се утвърждава от министъра на транспорта и съобщенията. Тя включва координирани помежду им разписания по редовни линии за превоз на пътници с железопътен транспорт, превоз на пътници с автомобилен транспорт, превоз на пътници по вътрешни водни пътища или морски каботаж и превоз на пътници с въздушен транспорт.

Схемата се актуализира на всеки 3 години или при съществена промяна в социално-икономическите условия.

Заявка

Въвежда се и превоз на пътници по заявка, който ще се се извършва като обществен транспорт в слабо населени места, при който маршрутът и времето на пътуване се определят динамично и е с цел обединяване на индивидуални заявки от пътници в едно превозно средство.

При възлагане на задължение за извършване на обществени услуги за превоз на пътници с железопътен транспорт, автомобилен транспорт, транспорт по вътрешни водни пътища или морски каботаж, въздушен транспорт, както и при превоз на пътници по заявка, се определят ключови показатели за ефективност. Те включват:

точност (възможен брой закъснения);

редовност (реализирани спрямо планирани превози, отменени превози);

достъпност за хора с увреждания и хора с намалена подвижност;

комфорт и чистота;

удовлетвореност на пътниците;

произшествия и инциденти, така както съответно са определени в Закона за железопътния транспорт, Закона за движението по пътищата, Закона за гражданското въздухоплаване и Кодекса на търговското корабоплаване, настъпили по причина на изпълнителя;

енергийна ефективност – когато е приложимо;

въглеродни емисии;

жалби и рекламации.

Права

Превозвачът ще носи отговорност за багажите, намиращи се в автобуса освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Той ще дължи обезщетение при повреда на багажа.

Недоставените багажи в срок до 14 дни, считано от датата, на която пътникът ги е потърсил, се считат за загубени.

Когато багаж, считан за загубен, бъде намерен в срок до една година от датата, на която пътникът го е потърсил, превозвачът е длъжен да го уведоми. След връщане на полученото обезщетение от пътника превозвачът е длъжен да му предаде намерения багаж. Пътникът запазва правото си на обезщетение за забавата.

Министърът на транспорта и съобщенията създава и поддържа Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която включва Национален транспортен модел и Национална система за единен превозен документ. Интелигентната система за управление на обществения транспорт се изгражда като централизирана оперативна платформа, пише още в проектозакона, писа pariteni.bg.