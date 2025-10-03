К абинетът одобри изменения в споразумението със Северна Македония за изграждането на трансграничен железопътен тунел – ключова стъпка към свързването на железопътните системи на двете държави.

Промените включват подписване и на английски език, уточняване на проектната дължина на тунела и разпределението ѝ между страните, както и поддръжката на всяка от секциите след пускането му в експлоатация.

Тунелът е част от стратегическия Коридор VIII – „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“, който ще свърже София, Скопие и албанското пристанище Дуръс с Бари. До края на годината документът ще бъде подписан, а Смесен координационен комитет ще следи строителството и експлоатацията.