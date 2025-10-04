У жасяваща находка разтърси курорта Елените край Свети Влас! В кметството е постъпил сигнал за открито тяло на жена във ваканционно селище, съобщи кметът Иван Николов, предаде БТА.

По първоначални данни тялото е било намерено в апартамент на втория етаж в една от сградите.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията, които изясняват причините за смъртта.

Случаят идва на фона на бедствената обстановка в Бургаско, където след проливните дъждове загинаха трима души, а стихията нанесе огромни материални и инфраструктурни щети.

Бедствено положение остава в общините Бургас, Царево и Несебър.