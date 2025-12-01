Н апрежението в центъра на София ескалира, след като част от протестиращите срещу бюджета и управлението се събраха пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“, писа NOVA.

ЗАПОЧВА СЕ! Протестиращи се събраха в Триъгълника на властта! (ОБНОВЯВА СЕ)

Демонстрантите - предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки и скандират „Оставка“ и „Всеки ден ще е така до победата". Партийната централа е плътно обградена от полицейски кордон.

Протестиращите тръгнаха срещу униформените и с част от коледната украса в района. Един от тях развяваше знаме на Българския футбoлен съюз. Полицаите се намесиха със сълзотворен газ, за да ги отблъснат.

Минути по-късно демонстрантите започнаха да обръщат контейнери за боклук, да се качват срещу тях и да ги бутат срещу представителите на силите на реда. Някои от недоволните запалиха кофи за отпадъци.

Въпросната група протестиращи видимо се различава от тези, които се бяха събрали в Триъгълника на властта.

Маскирани младежи с черни дрехи и качулки се насочиха към намиращия се на близо клуб на ГЕРБ-Оборище. Изпотрошиха витрините на помещението, а няколко от тях се опитаха да го подпалят, но бяха спрени от протестиращи, които им викаха, че сградата е жилищна и по горните етажи живеят хора.

От "Продължаваме промяната" излязоха с предупреждение по повод случващото се на бул "Васил Левски": "Aгитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток", написаха от формацията в страницата си във Facebook.

Публикация в социалната мрежа пусна и президентът Румен Радев. "Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", написа държавният глава.