С едемте обвинени в организирана престъпна група за измами, присвоявания и пране на пари, свързани с „Исторически парк“, остават в ареста. Това определи в събота вечерта състав на Софийския градски съд. Определението на съда не е окончателно и може да бъде атакувано пред Софийския апелативен съд.

Според градските магистрати, ако са на свобода, обвиняемите може да извършат друго престъпление. Няма обаче опасност от укриване.

Доказателства

В мотивите за определението си съдът изтъкна, че според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвращаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност. Според съда обоснованото предположение за авторство на деянието за всеки един от задържаните е налице. Според прокуратурата групата е действала от 2013 г. досега.

Акция

Седемте обвиняеми, сред които има счетоводител, архитект и адвокат, бяха арестувани в сряда по време на спецоперация на прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. Още тогава стана ясно, че предмет на разследването са действия около „Исторически парк“, свързан с лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов. В съда стана ясно, че по делото има и лице с имунитет. Още в деня на арестите Михайлов заяви, че няма да си даде сам имунитета.

