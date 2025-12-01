С тарите дизели вече не могат да се карат в половин София.

Това ще се случи от днес, когато в сила влиза разширената зона за чист въздух, съгласно правилата на която замърсяващите коли трябва да стоят далеч от централните части на града.

Рингове

От тази година зоната обхваща вече и т.нар. голям ринг, като същевременно се запазват ограниченията в малкия ринг. В малкия ринг, който бе в сила и миналите две години, забраната за движение важи за автомобили от I и II екологична група. Тази зона е заключена между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“. В големия ринг, ограничението се налага само за автомобили от I екологична група. Зоната е ограничена от булевардите „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „П. Яворов“, „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

Засегнати

Съгласно определенията на групите това означава, че в малкия кръг няма да могат да влизат бензинови автомобили, произведени преди 1998 г. И доколкото такива вече са много малко, забраната ще е реално касаеща собствениците на дизелови автомобили. В централния кръг на София такива вече ще се допускат само ако са произведени след 2006 г. В широкия кръг пък ще са забранени всички дизели, произведени преди 2002 г.

Камери

Нарушителите се засичат автоматично от 180 умни камери. Глобите започват от 50 лв. за физически лица и от 200 лв. за фирми. Забраната не важи за автомобили на собственици с постоянен адрес в зоната, както и за лица с увреждания. Според общината ефектът от нискоемисионната зона вече е видим. Според доклад на екологично сдружение „За Земята“ дори при сегашния ограничен режим концентрациите на NO2 са намалели с над 10% спрямо предходната зима, а в рамките на малкия ринг през декември 2024 г. спадът достига 22-25%.

Деян Дянков