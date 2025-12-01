О бщо 9,9 годишни средни заплати са необходими за покупка на имот в София. Това сочат данни от изследване сред 155 европейски града. Изчисленията са направени по средни цени на имотите в съответния град, както и средните заплати в него според Националната статистика. Като месечен разход за изплащане на жилище са взети 1,5 месечни възнаграждения, заяви пред „Телеграф“ Добромир Ганев от Национално сдружение „Недвижими имоти“. Най-достъпни у нас са имотите в Пловдив, където за апартамент със същата площ и съответно средното възнаграждение за града ще са необходими общо 9 години. За сравнение преди година градът под тепетата е бил значително по-достъпен отсега, тъй като тогава изчисленията си били, че са необходими 7,7-годишни заплати, което показва влошаване на достъпността. На втора позиция пък е Бургас, където са необходими 9,7 годишни възнаграждения. Най-недостъпният град за покупка на имот в България от тази класация е Варна, където са необходими 10,7 години за изплащане на жилище.

В Европа

Класацията откроява шотландския Абърдийн като един от най-достъпните за покупка на имот градове в Европа. За жилище с размери от 90 квадрата са нужни само 3,8 години труд. По-бързо се изплащат имоти и в Белфаст, Англия, където ще трябват по-малко от 5 години, или 4,8 години. Ливърпул също е сред изключително достъпните за покупка на имот градове, тъй като са нужни 4,9 години.

Стойност

Експертът посочи, че за последната година има значително повишение на цените на имотите, като то дори изпреварва ръста на заплатите. При 10-11 на сто увеличение на възнагражденията имотите са с 18% скок на цените. Въпреки това сделките не намаляват в повечето големи градове и развити пазари. За София ръстът на продажбите е с 15 на сто за една година. В Бургас и Пловдив е около 5 на сто, а само във Варна има спад с около 1%.

Основен двигател на ръста на цените особено за София е спадът на разрешителните, както и започнатото ново строителство. Данните сочат, че към края на октомври 2024 година има издадени 9108 разрешения, а през тази година за същия период са 8620 издадени разрешения за строеж. Започнатото строителство през тази година е за 4800 сгради, а преди година е било 6900, което е намаление с 30%. Във Варна намалението е с 53 на сто, като за миналата година са започнати малко над 4000 нови сгради, а тази са едва 2118.

Инфраструктура

Причините за намалението на ново започнатите жилищни сгради не са свързани с бавна администрация, тъй като при разрешенията за строеж няма съществен спад, поясни Добромир Ганев. Причината според строителните компании е липсата на инфраструктура, като тук не става въпрос само за пътища, но и за присъединяване към енергийната и ВиК мрежата.

Отстъпки

Към момента няма опция за по-големи отстъпки за купувачите на имоти, тъй като пазарът е на продавачите. Има много търсене, но предлагането е малко, коментира Добромир Ганев. Разбира се, за всеки имот решението може да е индивидуално, но няма достатъчно опции, с които купувачите биха могли да оспорят цена, ако тя е поставена реално. Освен това има много голям прираст на населението в големите градове от механичната миграция. Хората от по-малките населени места отиват да живеят в големите градове, тъй като там снабдеността с услуги е значително по-добра. За София механичният прираст към миналата година е 11 500 души. В същото време са започнати 9500 нови жилища. Тоест новите потенциални купувачи на имоти са много повече от новите жилища, които ще излязат на пазара. Това е и причината цените на имотите във Варна да са толкова недостъпни.

Авансово пазаруване на имоти наду сделките

Ръстът на сделките с имоти в София и по-големите градове през тази година се дължи на авансовото запасяване с такива активи от страна на инвеститори и домакинства. Двигател на този бум е именно влизането на страната ни в еврозоната и очакванията цените да продължат да нарастват. От следващата година обаче еврозоната вече няма да е фактор за бързо изкупуване на жилища и съответно се очаква спад на ръстовете до 10% на цените, както и намаление на броя на сключените сделки, прогнозира Добромир Ганев. Той посочи още, че все пак се очаква да има нови купувачи на пазара, а именно чужденци, които биха инвестирали в имоти у нас. Това ще са основно по-възрастни европейци, които търсят втори дом в България. Такава е била тенденцията в Хърватия, която обаче е силна туристическа дестинация.

Елена Иванова