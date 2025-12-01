К оледа е след по-малко от месец и милиони хора по света с нетърпение очакват да си сложат елхата.

Но освен празнично настроение, вашата ела може да привлече и нежелани посетители в дома ви, предупреждава експерт.

Софи Торогуд, специалист по борба с вредителите в Pest-Stop , казва, че голямо разнообразие от страховити гадинки могат тайно да бъдат скрити във вашата коледна елха.

От бръмбари до мухи, молци и паяци, ели могат да бъдат магнити за страховити пълзящи насекоми. „Наблюдавахме значително по-висок брой насекоми през 2025 г. поради топлото време“, каза тя.

Въпреки потенциала за повече насекоми тази година, няма нужда да се пропуска традицията с истинската елха, обясни тя.

Необходими са само няколко допълнителни предпазни мерки, за да сте сигурни, че вашите тържества ще останат без вредители.

След необичайно топло лято, през което броят на калинките и осите се увеличи рязко, популациите на паяците също се увеличиха, пише Daiy Mail.

Осемкраките насекоми са едни от най-често срещаните вредители, които се срещат по прясно отрязаните коледни елхи, и снасят яйца, които могат да се излюпят, след като влязат в топлия дом. Малките листни въшки, дълги само 1-2 мм, са тъмнозелени насекоми, хранещи се със сок, които също обичат да наричат дърветата свой дом. Един вид, често свързван с коледните елхи, е зелената смърчова листна въшка, която може да причини пожълтяване и окапване на игличките.

Дърветата предлагат и естествено скривалище за бръмбари, като смърчовият корояд често се среща по коледните елхи. Те са дълги 6-8 мм, тъмнокафяви и покрити с оранжеви власинки. Ако коледната ви елха стои в почва или вода, това може да се превърне в място за размножаване на различни мухи, каза още Торогуд.