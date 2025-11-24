М еждузвездният обект 3I/ATLAS отново озадачи учените, след като направи рязка и неочаквана маневра и се насочи към Юпитер.

Ново изображение, заснето на 17 ноември 2025 г. в 17:04 ч. UTC от френския астроном Франсоа Кугел, предостави най-подробния постперихелиен изглед досега на 3I/ATLAS и това, което разкрива, принуждава астрономите да се изправят срещу поредица от характеристики, които отказват да се съобразят с нашето разбиране за това как се държат природните комети.

Използвайки 0,4-метров телескоп за бленда, Кугел комбинира 22 експозиции по 30 секунди, за да създаде композитно изображение, което улавя кометата с магнитуд 11,8, пътувайки с 1,84 дъгови минути в час през съзвездието. Наблюдението се извършва с обекта, разположен на дясно възнесение 12h 44m 52.86s и деклинация +03° 18′ 14,2′′, като посоката на Слънцето сочи към долния ляв ъгъл на кадъра, пише Usaherald.

Това, което излиза от този образ, е портрет на обект, който изглежда пише свои собствени правила. Първата аномалия, която удря всеки наблюдател, изследващ този образ, е интензивната, почти звездна яркост на ядрото на 3I/ATLAS. Изображението от 17 ноември показва същите многопосочни реактивни характеристики, наблюдавани предишния ден, което предполага стабилни структурни модели, а не хаотично аутгазиране.

При сегашното си разстояние както от Слънцето (приблизително 1,43 астрономически единици), така и от Земята (2,16 AU), това ниво на яркост изисква обяснение. Ядрото се появява като концентрирана точка на светлината, заобиколена от дифузна кома, но интензивността предполага или необичайно отразяваща повърхност, изключително ефективна сублимация на летливи вещества, или повърхностни свойства, които не съответстват на нашите модели на древни ледени тела.

Една от най-недоумяващите характеристики, видими на изображението от 17 ноември, е наличието на това, което изглежда като анти-опашка - структура, подобна на струя, насочена към Слънцето, а не далеч от него. През юли и август 2025 г. 3I/ATLAS показа слънчева струя, която сочи напред по посока на движението си, а не далеч от Слънцето, както правят нормалните комети.