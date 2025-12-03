М ъж засне „призрак“ на ваканционни снимки в скандален хотел с духове и се почувства „странно зле“.

Следващата година се навършват 10 години, откакто Хенри Яо, отседнал в един от най-известните хотели с духове в САЩ. Там той направил снимка, която шокирала интернет и предизвиква огромен шум и до ден днешен.

Някога, преди изкуственият интелект да съсипе цялото забавление, необичайните изображения можеха да бъдат третирани с малко повече интрига, отколкото сега. Това е случаят със снимка от 2016 г.

Хенри бил просто поредният летовник, настанен в хотел „Stanley's“ в Колорадо, САЩ. Директорът по връзките с обществеността знаел за репутацията му на обитавана от духове къща , тъй като тя е послужила като вдъхновение за класиката на Стивън Кинг „Сиянието“. Но никога не би си представил, че ще направи снимка, която ще стане източник на разпространяваща се конспирация.

По време на престоя си през април 2016 г. той заснел няколко кадъра около имота, казвайки: „Бях чел, че е обитавано от духове, но не съм си представял, че ще заснема нещо. Не обичам, когато в кадрите ми има хора, така че когато направих тази снимка, изчаках, докато голямото стълбище се освободи от хора, преди да направя снимката“.

Същата нощ Яо си легнал и твърди, че се е чувствал „странно болен“ . Тогава, в момент, който ще промени живота му, той забелязал нещо, докато преглеждал снимките си на следващата сутрин, съобщава New York Post.

Той видял предполагаема фигура на върха на стълбите и споделил изображението във Facebook, оградено с червен кръг. Яо написал под публикацията: „Боже мой! Мисля, че може би съм заснет призрак!“.

Хотелът е построен през 1909 г. и сега е домакин на различни обиколки с посещение на духове, след като е спечелил репутацията си на обитавана от духове през 70-те години на миналия век. На уебсайта си „Stanley's“ казва: „Хотелът е известен сред специалисти и експерти в областта на паранормалните разследвания като едно от най-активните места в страната“.