А рхеолози в Колумбия са открили първите предмети от легендарния галеон „Сан Хосе“, останки от кораб, известни като „Светият Граал на корабокрушенията“ заради огромното количество съкровища.

Галеонът, който потъва в Карибско море през 1708 г. по време на атака на британски флот, е обект на интензивно разследване и международни спорове, откакто е открит през 2015 г.

Смята се, че останките от кораба съдържат около 11 милиона златни и сребърни монети, заедно със смарагди и други ценни товари. Съкровището му е на стойност 20 милиарда долара, предава Fox News.

„Сан Хосе“ е превозвал сандъци, пълни с бижута и златни монети, когато е потънал по пътя си към крал Филип V на Испания. В четвъртък министерството на културата на Колумбия обяви, че археолози са открили порцеланова чаша, три монети и оръдие от обекта.

Снимки, публикувани от правителството, показват президента Густаво Петро, възхищаващ се на древното бронзово оръдие, което е било извадено наяве и е запазено в забележително състояние.

Наскоро обявените артефакти представляват само малка част от това, което корабът е носил, когато е потънал преди повече от 300 години.

Колумбия и Испания са заявили правата си на собственост върху съкровището. Колумбия е в арбитражен спор със Sea Search Armada, група американски инвеститори, които твърдят, че са открили останките от кораба през 1982 г.