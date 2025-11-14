В България пристигат чудотворни мощи и реликви на прочутия съвременен православен светец Гавриил Ургебадзе (1929 – 1995). Те ще бъдат изложени за поклонение утре (събота) до 17 часа в столичния митрополитски катедрален храм „Св. Неделя“. Сред тях са икона с вградени нетленни останки на светията, както и неговата мантия, шапка, пояс, личната икона, която е носел върху себе си, както и саморъчно направен кръст. Те идват от църквата, която насред атеистичния режим Ургебадзе построява с ръцете си в родната си къща в Тбилиси. Светините носи у нас племенникът на св. Гавриил – Елдар.

Програма

Днес от 16 часа той ще участва в беседа с митрополит Йосиф (Киквадзе), личен приятел на грузинския чудотворец, в зала „Екзарх Стефан“ в сградата на Софийската митрополия. След това от 18 часа Българският патриарх Даниил ще отслужи архиерейска вечерня в митрополитския катедрален храм по случай празника - 30-годишнината от успението на свети Гавриил.

След молитва към просиялия праведник вече много болни хора от цял свят получават напътствие или изцеление по неведом път. Пловдивчанинът Петко Петканов сподели преди време, че негова близка е спасила крака си, след като го намазала с елей от гроба на светеца. Разбира се, най-много свидетелства идват от родината на св. Гавриил – Грузия. Там например една жена разказва как великият ходатай пред Бога е спасил детето й от тумор в мозъка.

Мъченик

Светецът е знаме и на доста дисиденти в бившия съветски блок. Причината е, че през 1965 г. по време на една манифестация по повод Деня на труда 1 май Гавриил залял с газ 12-метровия портрет на Ленин, поставен на Върховния съвет на Грузинската Съветска социалистическа република, и го запалил. След това се качил на трибуната и започнал да проповядва на хората да не вярват във фалшивите идоли, а в Иисус Христос. След това духовникът е арестуван от КГБ за антисъветска дейност, жестоко е изтезаван и е въдворен в лудница. Негови близки разказват, че той е изтърпял много зло, но никога не е осъдил мъчителите си. Вместо това архимандритът учил така: „Ако презираш макар и само един човек, ти си далеч от ,Небесното царство“.

Закрилник е на патриарха

Интересно е, че Българският патриарх Даниил също по някакъв начин е закрилян от този светец. Миналата година още като видински митрополит той посрещна негови мощи в своята епархия, като нареди във всички храмове там вече да се чете акатист в чест на грузинския светец. Само 3 месеца по-късно изненадващо Даниил спечели изборите за глава на БПЦ.

Любомир Старидолски