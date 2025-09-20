27-годишен криминално проявен и осъждан столичанин е задържан след скандал със смърт в Пловдив, потвърдиха от ОД МВР-Пловдив, съобщи TrafficNews.

Сбиването се е случило на площад „Кочо Честименски“ в града. От полицията съобщиха, че срещу виновният се води досъдебно производство за престъпление по чл. 116, ал. 6, т.11, вр. чл. 115- за умишлено причинена смърт по особено жесток начин.

Сигналът във Второ РУ е подаден на 18 септември за открит починал мъж в изоставена къща. Впоследствие е изяснено, че смъртта на пловдивчанина, който водел скитнически начин на живот, е настъпила в резултат на травми от побоя. При организираните оперативни и издирвателни действия съвместно със служители от отдел "Криминална полиция" е задържан извършителят.

Починалият е имал придружаващи заболявания. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта.