К лиент на такси в Червен бряг е задържан, след като със заплахи отнел пари от шофьора, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 23 август около 20:00 ч.

Мъжът наел такси от жп гарата в града и поискал да бъде откаран до местността „Маркова могила“. Малко след излизане от града той наредил на 60-годишния водач да спре и го заплашил, че носи оръжие, като поискал 40 лева.

След като шофьорът отказал, нападателят отправил нова закана, бръкнал в поставка между седалките и взел наличните пари, предаде Dariknews.

От проведените незабавни действия полицаите установили извършителя – 19-годишен местен жител. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Парите са иззети и върнати с протокол.

По случая е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура – Плевен.