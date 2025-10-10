Б ългарин педофил избяга от Германия. Твърди се, че търгува с биткойни в Дубай, информира Bild.

Германската полиция издирва мъжа с международна бюлетина.

Твърди се, че живее в Дубай и се облича като местен жител.

Това е издирваният български насилник Христо Стоянов

Регионалният съд в Любек (Шлезвиг-Холщайн) осъди ИТ предприемача на пет години затвор през 2023 г. за многократно сексуално насилие над тогава единадесетгодишно момче.

Престъпленията са извършени между 2010 и 2013 г., преди повече от десет години.

По това време Стоянов е бил доброволен ръководител в социална организация. Твърди се, че е спечелил доверието на момчето чрез измама. Съдът е убеден, че той е малтретирал детето сексуално многократно.

Стоянов обжалва присъдата и поиска отлагане на задържането под стража. И двете жалби бяха отхвърлени от съда и беше насрочено заседание за задържане под стража. Осъденият мъж обаче не се яви на заседанието и според властите избяга в чужбина.

педофилът Христо Стоянов

Очевидно първоначално е пътувал до България, където има семейство. След това се твърди, че е избягал в Дубай, Обединените арабски емирства. Смята се, че в момента живее там и осъществява бизнеса си с криптовалути . Осъденият мъж сега се издирва с международна заповед за арест.

Според полицията, германски бизнес партньори може да го разпознаят. Очевидно той често е използвал истинското си име, особено в бизнес отношенията си, но разследващите смятат, че междувременно може да е приел псевдоним.