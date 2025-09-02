Кола отнесе пешеходец в Хасково.

83-годишен мъж е блъснат в понеделник и е откаран в спешно отделение.

На място са изпратени полицаи, които установили, че в 9.10 часа в жк “Орфей“ 68-годишен шофьор при движение на заден ход е ударил пешеходец.

Водачът е транспортирал пострадалия до болницата, който е настанен за лечение, без опасност за живота.

Още един инцидент е регистриран в областния град в понеделник. В 16.20 часа по булевард "България“ се е движил 53-годишен с индивидуално електрическо превозно средство. Той е загубил управлението му и е паднал на платното. Настанен е за лечение в болницата, без опасност за живота.

Източник: NOVA