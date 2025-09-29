Б омбен сигнал в пътнически влак вдигна полицията на крак.Това е станало с влака, който се движи по направление Димитровград – Септември, съобщи TrafficNews.

В неделя около 7:35 ч. във Второ районно управление е подадена тревожна информация за поставено взривно устройство. На място веднага били предприети проверка и действия по сигурността, но взривоопасни вещества не били открити.

След разследване органите на реда стигнали до извършителя – 46-годишен жител на Стамболийски. Срещу него вече е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс, като случаят се наблюдава от Районната прокуратура.

По данни на БДЖ влакът по направление Димитровград – Септември е пристигнал благополучно, но с над два часа закъснение, поради изчакване на съдействие от органите на реда да извършват претърсванията си.