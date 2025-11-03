Д есет души пострадаха при нападение с нож във влак във Великобритания в събота вечерта.
Двама са с опасност за живота.
Четирима от ранените са с леки травми и вече са изписани.
Британската полиция обяви, че не счита нападението за терористичен акт.
Предполага се, че атаката е започнала малко след като влакът е потеглил от Питърбъро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.
Отделът за борба с тероризма започна разследване.
Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие. Полицията съобщи повече подробности за задържаните. Единият е 32-годишен британец, а другият е 35-годишен британски гражданин с карибски произход. И двамата са арестувани по подозрение в опит за убийство. По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок, докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.
„Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница“, гласи изявлението на полицията.
Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява „Пи Ей Мидия“.
Властите и медиите на Острова отбелязват, че действията на машиниста и един от кондукторите вероятно са спасили човешки животи. Според полицията, един от кондукторите жертвоготовно се е опитал да спре нападателя. Точно той е най-тежко пострадалият от общо 10 ранени.
Машинистът на влака разбрал, че има сериозна ситуация и на своя отговорност спрял композицията на малката гара Хънтингдън, която не е част от маршрута.
Според британския в. „Таймс“ хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало „кръв навсякъде“ и че в блъсканицата хора са били „стъпквани“ от други.
В. „Сън“ цитира друг очевидец, според когото всичко „е било като на филм“.
