Д есет души пострадаха при нападение с нож във влак във Великобритания в събота вечерта.

Двама са с опасност за живота.

Четирима от ранените са с леки травми и вече са изписани.

Британската полиция обяви, че не счита нападението за терористичен акт.

Предполага се, че атаката е започнала малко след като влакът е потеглил от Питърбъро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.

Отделът за борба с тероризма започна разследване.

Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие. Полицията съобщи повече подробности за задържаните. Единият е 32-годишен британец, а другият е 35-годишен британски гражданин с карибски произход. И двамата са арестувани по подозрение в опит за убийство. По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок, докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.

„Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница“, гласи изявлението на полицията.

Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява „Пи Ей Мидия“.

Властите и медиите на Острова отбелязват, че действията на машиниста и един от кондукторите вероятно са спасили човешки животи. Според полицията, един от кондукторите жертвоготовно се е опитал да спре нападателя. Точно той е най-тежко пострадалият от общо 10 ранени.

Машинистът на влака разбрал, че има сериозна ситуация и на своя отговорност спрял композицията на малката гара Хънтингдън, която не е част от маршрута.

Според британския в. „Таймс“ хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало „кръв навсякъде“ и че в блъсканицата хора са били „стъпквани“ от други.

В. „Сън“ цитира друг очевидец, според когото всичко „е било като на филм“.

