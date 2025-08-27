Т яло на мъж е било извадено от река Сена в близост до предградията на Париж, където по-рано този месец бяха открити още четири тела, съобщи местната прокуратура.

Четири тела извадени от Сена край Париж!

Прокуратурата заяви, че все още не е установена връзка между новооткритото тяло и другия случай.

Тялото, което все още не е идентифицирано, е било открито на 26 август в Шарантон-ле-Пон, югоизточно от френската столица. Властите все още се опитват да установят причината за смъртта.

Френската полиция задържа мъж по-рано тази седмица по подозрение в убийството на четиримата мъже, чиито тела бяха открити на 13 август в Шоази-ле-Роа, нагоре по реката от Шарантон-ле-Пон, в район, известен с гей срещите.

Заподозреният е бил бездомник, както и две от четирите жертви. Другите жертви са 21-годишен алжирец, който е живял наблизо, и 48-годишен французин, предаде БГНЕС.