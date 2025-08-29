Т ийнейджърка продаде гаджето си в робство!

19-годишен младеж от Жанджианг, Китай, преживява ужасни четири месеца. Бил държан в плен след като 17-годишната му приятелка го продала за $14 000 на престъпна група в Мианмар.

Двойката се запознала в билярдна зала. Момичето създавало впечатление, че е от заможнои семесйтво семейството, като поддържала и версият, че притежават успешен бизнес в Южна Азия. Убедила момчето да пътуват до съседна страна уж за добре платена работа.

През февруари 2025 г. заминали за Тайланд. Близо до границата с Мианмар тя го изоставила, малко след това го залавят въоръжени мъже. Откаран е в таен лагер, където е бил тормозен - държали го гладен, пребивали го и го принуждавали да участва в онлайн измами. Поради неуспехите си, той често е бил наказван жестоко. Загубил е над 10 кг и е загубил трайно слуха си.

След като престъпниците осъзнали, че той не носи печалба, поискали откуп от семейството му. През юни те успяват да съберат 350 000 юана ($49 000) и да го освободят.

След завръщането си в Китай, момичето е арестувано и обвинено в съучастие в отвличането. „Кой би си помислил, че едно 17-годишно момиче може да направи нещо толкова жестоко?“ – казва сестрата на жертвата, писа odditycentral.com.