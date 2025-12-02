Т ази нощ е извършен въоръжен грабеж в бензиностанция „Петрол“ на улица „Патриарх Евтимий“ в град Банско. Сигналът за нападението е получено на телефон 112 около 00:48 часа във вторник.

Касиерката обяснила, че мъж с поставена качулка и маска я е заплашил с пистолет. Той се заканил, че ако иска да остане жива, трябва да му предаде оборота.

Пишман крадец обра бензиностанция с пистолет играчка!

Отнел е неголяма парична сума. При инцидента няма пострадали хора. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Работата по издирването на извършителя на грабежа продължава.

Установено е, че задигнатата сума е около 250 лева. След като взел парите, мъжът избягал в тъмнината.

Владимир Симеонов