Б рутален международен скандал се заформя на летище "Васил Левски" в столицата.

Кметът на арменския гр. Ани, Арман Сарибекян, и съпровождаща го делегация от общинари са били третирани на летището като бежанци.

Гранична полиция ги отвела в служебно помещение, накарала ги да се съблекат чисто гoли, обискирала ги и ги разпитвала в продължение на два часа и половина.

Това съобщи кметът на община Нови пазар Георги Георгиев, по чиято покана арменците са пристигнали у нас.

„Случаят се разигра на 1 октомври. Но четвърти ден след това все още нямам никакъв официален отговор от българските власти за това унизително поведение спрямо нашите гости“, каза той.

Посланикът на Армения в София Цовинар Амбарцумян е изпратил протестна нота по случая до външния министър Георг Георгиев, съобщи „Ереван прес“, цитиран от "Флагман".

Г-н Сарибекян, неговият заместник Ананик Урумян, секретарят на община Ани Арутюн Амбарян и общинският съветник Асмик Затикян са кацнали в България в 2:20 ч. сутринта в сряда.

Те са имали шенгенски визи, получени от българското посолство в Ереван.

На летището ги е чакал зам.-кметът на Нови пазар Аян Мехмедов. Арменската делегация е трябвало да подпише с българската община договор за международно сътрудничество в областта на културата, образованието, спорта, туризма и икономиката, след като двата града решиха да се побратимят.

Веднага след кацането арменците са прихванати от граничните полицаи, които ги отвеждат в помещение за разпити и обиск. Карат ги да се съблекат чисто голи, багажът им е основно преровен, разказа г-н Мехмедов.

Гостите носели като подарък на своите домакини картина от Армения.

При обиска полицаите ѝ счупили рамката.

„Не мога да твърдя, че това е било нарочно отношение специално към нашите официални гости, но от всички пътници в самолета от Ереван полицията реши да задържи и разпитва само тях.

20 минути по-късно се появи граничен полицай и ме попита дали чакам някого. Когато разбра, че съм на летището за арменската делегация, се прибра. Но въпреки това не ги пуснаха, държаха ги още почти два часа“, разказа зам.-кметът на Нови пазар.

Кметът на Ани Арман Сарибекян и колегите му от общината бяха на посещение в Двора на кирилицата в гр. Преслав

