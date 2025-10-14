Скандален клип с насилие между деца в центъра на Благоевград беше разпространен в социалната мрежа Facebook. На въпросното видео се вижда как момиче дърпа за косата своя връстничка пред погледите на нейни познати.

Сигнал за агресия срещу детето му е подал бащата на пострадалата ученичка Борис Тасков. Инцидентът е станал на 12 октомври, около 18:30 часа, в района на пощата в града.

По думите на бащата момичето било с приятелки, когато друго дете, известно с това, че често създава проблеми, заплашва връстниците си с насилие, иска им пари и се хвали, че никой не може да й направи нищо, защото баща й е полицейски служител, отишло при тях и започнало да иска пари.

Агресивното момиче имало дори ценоразпис – искала 10 лева, за да се разкрещи на някого, 20 лева, за да скубе, и 30 лева, за да го пребие.

Пострадалото момиче влязло в заведение заедно с други деца, а след нея влязла и нападателката, която я хванала за косата и започнала да я дърпа, заплашвайки я, че ще я пребие. Сцената била заснета от момче, станало свидетел на случващото се, а негова приятелка се обадила на телефон 112 и подала сигнал за инцидента.

На място пристигнал полицейски патрул, но служителите не предприели никакви действия, след като нападателката демонстративно отишла при тях и заявила, че баща й е полицай. Изслушвайки я те си тръгнали.

„Поведението на служителите е обезпокоително и укорително“, коментира Борис Тасков.

Бащата на пострадалото момиче - Борис Тасков.

Родителите на пострадалото момиче са подали сигнал до Окръжна прокуратура в Благоевград с копие до министъра на вътрешните работи Д. Митов. Те настояват за спешна проверка на действията на полицейските служители, за да се установи дали има нарушение на служебните им задължения и да се предприемат мерки за изясняване на случая.

Това е поредният сканадален случай, в който питаме: Какво се случва под шапката на ОД на МВР Благовеград?! Налице е случай с полицейски служители, които отново подкопават авторитета на полицейската дирекция в областния град, писа Struma.bg.