Н еописуема трагедия потресе Монтана. Дете от града е сложило край на живота си.
Ужасяващият случай е от нощта срещу неделя, пише Bulnews, но обществеността научава за него едва във вторник.
17-годишно момче е открито обесено в дома си в ж.к. „Пъстрина“, информира изданието.
Към момента не са ясни мотивите, довели момчето до фаталното решение да посегне на живота си.
Цяла Монтана е потресена от трагедията.
Съучениците на младежа, както и семейството му, все още са в шок от новината.
Подробностите за трагедията все още не се дават.
Екипът на "Телеграф бг." изказва дълбоките си съболезнования на близки и приятели на детето!