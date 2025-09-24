Ф алшив куриер източва банковата ни сметка при плащане онлайн на стоки втора употреба. Потребители на платформите за търговия се оплакват, че все по-често биват ужилени, след като са били подведени чрез използване на фалшиви сайтове, копиращи оригиналните на популярните куриерски фирми у нас.

От отдел „Киберсигурност“ на ГДБОП работят по редица сигнали на измамени граждани, които са пуснали за продажба вещи втора употреба, но вместо да спечелят, са изгубили парите си.

Сценарии

Сценарият, по който действат измамниците, е почти идентичен при всички случаи.

Мошеник се свързва с продавача и проявява интерес да купи стоката, като иска да поръча с доставка с куриер. Това е услуга, която повечето куриерски фирми предлагат, но лъжците се възползват все по-често от нея.

Необходимо е продавачът да потвърди линк, от който да декларира, че е получил парите си. Линкът обаче, който изпраща измамникът, е фалшив, копиращ досущ оригиналния на куриерската фирма.

На фалшивия сайт от продаващия стоката си нищо неподозиращ човек му искат всички данни от личната карта, както и номер на кредитната карта, IBAN, кодове за сигурност, ПИН код и 3D на онлайн банкирането и всички останали реквизити. Така мошеникът придобива достъп до сметката и източва всичко налично по нея.

Наивници

Дори есемес защитата не е гаранция, защото измамниците подвеждат така, че хората им потвърждават от телефоните си.

Докато се усетят обаче, вместо да получат превод по сметката си, тя се оказва източена.

От ГДБОП са категорични, че това е добре организирана схема на престъпниците, които се възползват от наивността на хората и малкия опит, който имат с онлайн банкирането.

Съветите са да ползват сметки от типа на „Револют“, където може да няма почти никакви средства, което смалява риска от източване на големи суми.

Част от мошениците са българи, но има и чужденци, които ползват гугъл преводачи или изкуствени интелекти, за да пишат на нормален български и да заблуждават успешно наивниците. Киберполицаите предупреждават, че единственото, което е необходимо, за да получите пари, е да предоставите IBAN и трите си имена, нищо повече.

Категорично не е необходимо да давате данни от личната си карта, както и CVV код, валидност, ПИН, 3D код. Ако ви искат такива, това означава, че зад клавиатурното устройство стои измамник, който цели да ви източи спестяванията от сметката.