З а спречкване между шофьор и пътник, прераснало във физическа саморазправа в автобус от градския транспорт в Пловдив, сигнализира читателка на TrafficNews. Инцидентът е станал на 8 октомври около 18:42 ч., в рейс по линия №37, в района на спирката до Университета по хранителни технологии, в посока центъра. Пловдивчанката Красимир Дачева, която е пътувала в автобуса и е станала свидетел на конфликта между шофьора и пътника, разказа пред репортер какво точно се е случило.

По думите й, поради изключително натоварен трафик, рейсът не успял да стигне до спирката, тъй като автомобилите не са му направили път и не осигурили необходимото пространство, което затруднило водача в придвижването. Шофьорът се опитал да следва разписанието и да не предизвика задръстване, но в крайна сметка се наложило да спре малко след спирката.

Въпреки неудобната ситуация, шофьорът отворил вратите, за да позволи на чакащите пътници да се качат. Един от тях обаче реагирал агресивно, обвинявайки водача, че не е спрял където трябва. Според свидетелката, между двамата започнала словесна престрелка, в която пътникът отправял обиди и псувни към шофьора.

„Пътникът му викаше келеш, тъпак и други обидни думи, които не искам да споменавам. Шофьорът се опита да обясни, че просто спазва разписанието и че си пази хляба, но човекът не спря с нападките. В един момент дори му отвори преградата и посегна към него, което беше възмутително“, разказва Красимира.

Конфликтът ескалирал до физическо спречкване. Шофьорът с опит да се защити също посегнал и се наложила намесата на други пътници.

Две жени също се включили в спора – едната в защита на шофьора, другата в подкрепа на нападателя, настоявайки, че водачите в градския транспорт са длъжни да спират на обозначените места, независимо от условията.

Красимира призовава за повече внимание към условията, при които работят шофьорите в градския транспорт, тъй като в конкретния случай водачът е направил всичко възможно, за да стигне до спирката, но неуспешно.

„Трябва да проявяваме разбиране към напрежението, на което са подложени шофьорите ежедневно, и трябва да проявим търпение и взаимно уважение между тях и пътниците”, каза тя.

*Източник: TrafficNews