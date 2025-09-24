Н а 10 октомври започва дългоочакваното полагане на нова асфалтова настилка на отсечката от път I-3 Радомирци–Телиш. За първи път от десетилетия ще се положат биндер и износващ слой с подобрено сцепление от типа „набита фракция“. В момента се стабилизират банкетите и се почиства растителността, а на място се подготвя и временна организация на движението.

„Това се случва за първи път от десетилетия“, подчерта Николай Попов – бащата на трагично загиналата Сияна, който активно следи процесите по безопасността на пътищата у нас.

По думите му, през ноември започва и цялостен основен ремонт на път I-3. „Дейностите включват нова основа и изцяло нов асфалт. Пътят ще бъде изграден буквално наново, след като беше унищожен от товарния трафик, отклонен от отсечката Ботевград–Мездра“, обяснява Попов, пише GlasNews.

След приключване на строителните работи ще бъдат взети проби от асфалта за анализ в независима лаборатория, както и измерено сцеплението, за да се гарантира качеството.

„Надявам се този нов начин на работа да спаси човешки животи и да намали фаталните ПТП. Лично ви гарантирам, че заедно с експерти от строителния сектор ще следим всички дейности“, казва още Попов.

В рамките на ремонта той планира и изграждането на малък паметник на дъщеря си Сияна – точно на мястото, където младото момиче загуби живота си.